Тысячу за вакцинацию от COVID-19 смогут получить дети в возрасте 14-18 лет. Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению соответствующей программы.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «єПідтримка» вакцинированными лицами старше 60 лет, сообщили на совещании.

Кроме того, Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. Появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

В Офисе также сообщили, что в Украине только недавно разрешили введение бустерной дозы вакцины против COVID-19, но уже почти 100 тысяч граждан получили третью прививку. При этом темпы вакцинации по сравнению с праздничной неделей растут. По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тысяч граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн ​​прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

В ЕС сократили срок действия COVID-сертификатов, Украина готовит аналогичное решение.

Пластиковые прозрачные маски, которые носят работники сферы обслуживания (кафе, рестораны, гостиницы) не являются средством индивидуальной защиты — они не уберегают от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных граждан от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.