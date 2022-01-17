Королевская морская пехота Великобритании вместе компанией Gravity Industries провела испытания реактивного костюма.

По данным Insider, испытания проводили в течение трех дней на морском патрульном корабле королевского флота HMS Tamar, в них приняли участие более 40 военных.

Костюм, разработанный Gravity Industries, рассматривают как альтернативу транспортировке военных на вертолётах и быстрому спуску по тросу.

Реактивный костюм все еще тестируют, но военные надеются, что он позволит проводить сложные операции быстрее обычного.

Gravity Industries — компания, созданная Ричардом Браунингом, который помимо гендиректора выполняет роль лётчика-испытателя. Она показала первое устройство в 2017 году.