Житель Днепра сорвал первый в 2022 году джекпот в лотерею. Его выигрыш составил более двух миллионов гривен. Об этом сообщили на странице Украинской национальной лотереи в Facebook. Сообщается, что первый джекпот был сорван в воскресенье, 16 января, в Лото Максима. Во время розыгрыша житель Днепра угадал все пять номеров. Его выигрыш составил 2054006 гривен. Выигрышный билет был системным на 10 номеров. А купили его накануне, на два розыгрыша – в Днепровском ЦУМе. Игрок заплатил за этот билет 5040 гривен. Стоит отметить, что поклонник Лото Максим купил несколько билетов на эту лотерею. По основному билету его выигрыш составил 2 048 000 гривен, а по второму – еще шесть тысяч гривен. Следует отметить, что победитель получит не всю сумму своего выигрыша, потому что все лотерейные призы в Украине облагаются налогами. С выигрыша ему придется заплатить 18% от всей суммы и военный сбор в размере 1,5%. Стоит отметить, что ранее самым выигрышем в Украине стал приз в размере 33 миллионов гривен. Этот выигрыш был зафиксирован в марте 2021 года. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сети появилась свежая мошенническая схема – украинцам сообщают о выигрыше в 400 тысяч гривен.