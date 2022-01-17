В Государственном бюро расследований заявили, что в аэропорту попытались вручить процессуальные документы бывшему президенту Петру Порошенко. Тот их не взял.

О том, что произошло в ходе брифинга сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Она подтвердила, что сотрудники ГБР пытались вручить процессуальные документы, а именно повестку в суд.

Сапьян уточнила, что Порошенко отказался от их получения, а лица, которые сопровождали политика, оказали сопротивление правоохранителям. По ее словам, защитники Порошенко заявили, что получат документы после прохождения паспортного контроля, но затем «искусственно создали толкотню и скрылись».

В свою очередь Государственная пограничная служба уверяет, что пограничники не препятствовали возвращению Порошенко в Украину.

Как говорится в сообщении пресс-службы:

«В ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко соблюдали нормы законодательства… В ходе мер контроля о прибытии Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов. Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, которые утверждали якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину».

Напомним, исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 подписал сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. По данным ГБР, Петр Порошенко подозревается в том, что, «действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Политика вызвали на допрос 23 декабря, однако он на него не явился, поскольку находился в заграничной командировке.

17 января Порошенко вернулся в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту «Киев», там у него забрали паспорт на паспортном контроле. Документ довольно быстро вернули. На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела о госизмене.

Тем временем, возле здания Печерского суда в Киеве собрались более сотни активистов, которые ждут приезда пятого президента Петра Порошенко.