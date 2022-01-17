Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации 19 января проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения с включением электросирен. Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today. "В 14:25 в среду 19 января департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения Харьковской области с включением электросирен", — говорится в сообщении. При этом уточняется, что прерывистое звучание электросирен означает – "Внимание всем!". "Услышав звучание электросирен, нужно включить телевидение UA:Харьков или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", — уточняется в сообщении. Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела. Отметим, 21 декабря в КГГА сообщили, что в Киеве будут проводить проверку системы оповещения. Однако в запланированный день, 29 декабря, в Киеве не включали звуковые сирены. Поскольку дата проведения проверки системы оповещения не была утверждена.