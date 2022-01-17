Министерство аграрной политики предоставило право на льготный природный газ «Кондитерскому дому «Вацак», который принадлежит народному депутату (группа «Довира») Геннадию Вацаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень компаний, обнародованный министерством.

Отметим, «Кондитерский дом «Вацак» занимается производством кондитерских изделий — тортов, конфет и зефира, а не социального хлеба.

Издание также сообщает, что в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельность — ЧП «ТЕА», основная лицензионная деятельность которой — сдача имущества в аренду.

«Хлебпром» Виталия Антонова занимается в том числе поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО.

Отдельно подчеркивается, что как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за 5 дней до аукциона — 12 января. Это днепровское ООО НВФ «Авенсис».

Яйца медленно, но уверено становятся деликатесом, ведь их цена уже достигла в среднем 45 гривен (десяток). За последний год цены выросли на 11,5%.

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.