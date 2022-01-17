По данным Украинского гидрометеорологического центра, 17 января ожидаются порывы ветра до 22-28 м/с.

В связи с этим ГСЧС Украины объявило штормовое предупреждение.

«Ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ​​порывы 25-28 м/с с (II уровень опасности, оранжевый). 17 января утром и днем ​​в Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении спасателей.

Отметим, такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.