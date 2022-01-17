Кто объявил джихад украинцам?

Все чаще среди достаточно терпимых украинцев слышен ропот о том, что наша страна стала прибежищем для тысяч мусульманских беженцев из стран Ближнего Востока. И если раньше о нарастании количества исповедующих ислам говорили на кухнях, то теперь люди вышли на улицы.

Зеленое граффити

В это воскресенье около нескольких храмов Киева граждане раздавали листовки. В них — призывы с требованием остановить поток мигрантов в Украину: «Украина — не передержка для беженцев».

Разговорились с одним из тех, кто против того, чтобы в Житомир, Полтаву, Сумы ехали люди с так сказать активной мусульманской позицией. Юрий уже несколько лет посещает храм православной церкви Московского патриархата в честь Олега Брянского на улице Здолбуновской: живет недалеко. Несколько дней тому утром Юрий увидел на стене странное грубо намалеванное граффити, которое за ночь появилось на церкви — две скрещенные изогнутые сабли, а между ними книга. И все это на зеленом фоне.

Подобными символами полон интернет, но в Украине ранее они не появлялись. Это эмблема так называемых «Братьев-мусульман».

Организация образована в 1928 году, и уже на момент окончания Второй мировой войны в ее приверженцах числились более полумиллиона мусульман. Сколько сейчас «братьев» разбросано по миру — никто не берется подсчитать, но под девизом «ислам-это решение» собираются те, кто готов совершать теракты ради великой цели построения на земле халифата и жизни по законам шариата. Именно из-за терактов в десятках стран Африки и Аравии организация была запрещена в Египте, Арабских Эмиратах, Бахрейне, России и Саудовской Аравии. «Братьев» хотят запретить и в Тунисе.

Сколько беженцев вместит Украина?

Юрий уверен, что Украина скоро станет прибежищем для всех тех мусульман, которые не доехали в Европу из охваченных послевоенной разрухой Сирии, Палестины, Афганистана, а теперь еще и Казахстана. Количество тех, кого Украина готова приютить, он называет в 20 тысяч.

«Европа хочет сделать из нашей страны лагерь для беженцев. Европа уже стонет от них, там воровство, грязь везде теперь, женщин трогают… Ну вот и мы стонать будем», — говорит он.

Официальной цифры по поводу количества беженцев, которое готова принять Украина, наши власти не называют. Но еще в декабре президент Украины провел переговоры с главами Литвы и Польши о судьбе беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе.

Вспомним также, что в августе Киев заявил о готовности принять 5 тыс. беженцев из Афганистана. Об этом заявлял советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: «Украина разделит заботы о беженцах со всеми странами ЕС». Официально говорили, что афганцев будут размещать в закрытых колониях в Киевской и Кременчугской областей и Черниговщины и готовы на это выделить средства из украинского бюджета.

Теперь еще и Казахстан «чешется». По политическим мотивам оттуда тоже будут мигрировать люди.

Одновременно западные СМИ публикуют материалы, из которых следует, что Украина уже помогает мусульманским мигрантам: в Одесской и Львовской областях действуют спецприемники для тех, кто покинул родину в поисках лучшей жизни. И Европа выделяет на это немалые средства.

Пострадавших от войны, конечно жаль. Но вместе с теми, кто и правда нуждается в убежище, к нам едут религиозные радикалы и преступные элементы. И все это уже увидела Европа. Статьи и репортажи о том, что выходец из той или иной страны востока убил-ограбил-изнасиловал-поджог в Старом свете никого уже не удивляют.

Сами мигранты не очень-то благодарны своим спасителям. Они действуют весьма агрессивно, и , так сказать, ходят со своим уставом в чужой монастырь: требуют соблюдения только их религиозных прав вплоть до отмены празднования на улицах Рождества. А на отказ отвечают терактами, как это было в Кельне.

Европа больше уже не может вмещать мигрантов, самым распространенным именем в 2021 году в Европе по статистике стало Мухаммед. Это о многом говорит.

Депутаты Европарламента в открытую заявляют: ЕС не готов кормить и содержать миллионы граждан, не желающих не только работать, но и соблюдать общественный порядок, жить по традициям местности, куда они прибыли.

Вот и получается, что Украина вслед за Турцией, которая за деньги Европы официально сдерживала поток с Ближнего Востока, станет буфером между пылающим Востоком и странами Европейского континента. Конечно, не бесплатно — Украине обещают полтора миллиарда долларов.

Нарастающий протест

Но сами украинцы против. И это при том, у нас хорошо знакомы с мусульманами: мусульманская община в Украине составляет около миллиона человек и ислам совсем незнакомым для украинцев не является. Сейчас в Украине действуют четыре больших мусульманских диаспоры: в Киеве, Херсонской, Львовской и Одесской областях.

При этом украинские спецслужбы уже имели дело с радикальными исламистами: именно в Украине скрываются члены запрещенной в Европе ИГИЛ и салафиты (исламские фундаменталисты, призывающие возвратиться к ценностям и жизненным правилам ранней исламской общины, то есть в ранее средневековье). К примеру, один из лидеров «Исламского государства» сбежал от рук правосудия и преспокойно несколько лет жил в Белой Церкви вместе с тремя женами и детьми. Днем работал нелегальным таксистом, а по ночам формировал боевые отряды из украинских мусульман.

И вот теперь украинские мусульмане, радикальная их часть, пошли атакой на православные церкви — не важно, какого патриархата — Московского или Киевского.

В одну и ту же ночь разрисован вандалами был также храм святого Феодосия на Привокзальной улице. И это только в Киеве. Возможно, аналогичные «акции» прошли и в других городах Украины.

Ранее «Братья мусульмане» совершали подобное в Европе, только там также жгли синагоги и католические храмы, а в Египте еще и отличились массовым убийством коптов.

Кстати, книга на рисунке, о которой мы упоминали — это Коран, а сабли — ну, насчет сабель вы и так все понимаете. Огнем и мечом, так сказать.

В Украине, кстати, а отличие от ИГИЛ, с которым они активно сотрудничают, «Братья-мусульмане» не запрещены. Более того, не запрещены они и в Турции, где ведутся активные переговоры с правительством. Именно через Турцию «братья» сначала проникли в Крым, а затем распространились по всей Украине.

25 лет в нашей стране интересы радикалов представляет всеукраинская ассоциация «Альраид». Она имеет семь филиалов по всей стране. Внешне цели «Альраид» весьма мирные — строительство мечетей в различных украинских городах на турецкие деньги и создание так называемых исламских культурных центров.

Глава организации — крымский татарин Сейран Арифов с 2020 года входит в состав Координационного совета по вопросам защиты прав беженцев в Украине и активно лоббирует интересы мигрантов-единоверцев в отношениях с миграционной службой и правоохранительными органами.

Пока, как ни странно, реакции полиции на зеленые графити с саблями нет. Нет и обращения пострадавших юридических лиц — приходов разрисованных церквей. Получается, что украинцам объявлен негласный джихад и пока молчат официальные лица, народу самому приходится по мере сил защищать себя. Пока с помощью листовок. Чтобы не было как в Европе.