Два ближайших помощника Папы Франциска дали положительный результат на коронавирус. Болезнь обнаружили у госсекретаря Ватикана и его заместителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. По словам официальных лиц, у кардинала Пьетро Паролина, являющегося государственным секретарем Святого Престола, симптомы "очень легкие". У архиепископа Эдгара Пенья Парры симптомы отсутствуют. Об их последнем контакте с Папой Римским не сообщают. Пока неясно, получил ли Франциск повторную прививку, которую сделали его предшественнику, почётному папе Бенедикту XVI. Это первые подтвержденные случаи COVID на столь высоком уровне в иерархии Ватикана с начала пандемии. Напомним, в Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней — коронавируса и гриппа. Ее также называют "твиндемией".