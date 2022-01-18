Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

Об этом Шольц сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНИАН.

«На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли этой стратегии, когда мы пришли к власти и начали исполнять полномочия», — заявил Шольц.

В частности, канцлер ФРГ заявил, что его страна придерживалась этой политики в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в «нормандском формате».

«Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никоим образом не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться достичь политических изменений с помощью применения силы», — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что именно над этим Германия сейчас работает в рамках переговоров.

Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое вооружение. Решение принято на фоне «угрожающего поведения России».

Как сообщалось ранее, британским транспортным самолетам, которые перевозили вооружение для Украины, пришлось облетать Германию. Германия не разрешила полет в своем воздушном пространстве, поскольку Берлин официально против предоставления Украине оружия. Также сообщалось, что 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL.