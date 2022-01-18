Хотя леопардовый принт не входит из моды уже несколько десятилетий, но в каждом новом сезоне дизайнеры предлагают разные способы "ношения" этой претенциозной окраски. Чтобы оставаться в тренде, а не выглядеть старомодно или того хуже – вульгарно, стоит учесть главные подиумные тенденции и взять на вооружение опыт звезд, которые уже успел "отведать" хищный рисунок. Lite собрал образы зарубежных и украинских знаменитостей, которые любят и уме- ют "опасный" анималье. В сумбурные 90-е яркой поклонницей леопарда была стильная легенда подиумов Кейт Мосс. Именно она "вывела в свет" леопардовые наряды, сделав их мейнстримом. В те же 90-е с подачи Roberto Cavalli, Alaïa и Dolce & Gabbana леопардовый принт пережил бум и тогда стал визитной карточкой брендов. Триумфальное возвращение хищного рисунка можно расценивать как реверанс в сторону 90-х, сентиментальность дизайнеров или просто неизбежность цикличности моды. Так, в этом сезоне Etro, Dsquared2, R13, Dolce&Gabbana, Saint Laurent и другие "реанимировали" меховое пальто с леопардовым рисунком – прямые силуэты, классический крой, все лаконично и ничего лишнего. "Хищные" эко-шубы уже есть у Натальи Могилевской, Кендалл Дженнер, неувядающей Шэрон Стоун и похуделой красавицы Адель, а мы берем на вооружение их манеру стилизовать этот животный рисунок.

Кендалл Дженнер умеет носить хищный принт (фото: instagram.com/kyliejenner)

У Натальи в гардеробе есть не только леопардовое пальто, но и множество других вещей с этим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шэрон Стоун в леопардовой шубе – самая элегантность (фото: instagram.com/sharonstone)

Адель выбрала ультра трендовое пальто с леопардовым рисунком для свидания (скриншот :instagram.com/adeleiloveu) При неграмотной и неумелой стилизации леопардовый принт может выглядеть вульгарно и придавать образу дешевизну, именно поэтому с ним следует обращаться особенно осторожно.

Актриса Бьянка Брандолини переусердствовала с акцентами — перья и хищный принт сделали образ дешевым и кричащим (скриншот: instagram.com/biancabrandolini) Стилисты советуют в образе с леопардовым "характером" избегать других принтов и пестрых цветов. Лучше комбинировать хищный рисунок с монохромными деталями гардероба. Пример, как стильно это сделать может дать не скрывающая Даша Астафьева: леопард – ее фаворит. В гардеробе звезды с этим анималистическим принтом есть все – от бикини до шелкового легкого брючного костюма.

Даша укломплектовала свой гардероб вещами с "опасным" принтом (фото: instagram.com/da_astafieva) К "леопарду" небезразличны и Миша Романова, а также Оля Полякова.

Оля Полякова и Миша Романова также "совратились" на леопардовый рисунок (фото: instagram.com/misharomanova; instagram.com/polyakovamusic ) Напомним, ранее мы рассказывали, как звезды носят тренд "блейзер без бра".