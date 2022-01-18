В Днепре и Херсоне завтра планируются массовые мероприятия по случаю празднования Крещения. В частности, в городах состоится крестный ход к местам купания. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Днепропетровской и Херсонской областей. В Днепре и Днепропетровской области безопасность во время проведения массовых мероприятий обеспечивают 700 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии. В Херсонской области за правопорядком будут следить 150 полицейских. Также в местах купания будут дежурить медики и спасатели. В Днепре в 11:00 планируется проведение Крестного шествия от Свято-Троицкого кафедрального собора до Собора Иоанна Крестителя. В этот период движение транспорта по центральным улицам города будет ограничено. В Херсоне завтра также состоится крестный ход. В период с 12:00 до 12:30 верующие будут следовать от Свято-Духовского кафедрального собора по маршруту: ул. Воронцовская – ул. Соборная – проспект Ушакова – площадь имени Тутушкина. Движение по этому маршруту перекроют.