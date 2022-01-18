С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2748 участников демонстраций. Правоохранителями также была изъята 131 единица огнестрельного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Informburo.kz. "С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений", – сообщила комендатура Алматы. При этом уточняется, что всего изъяли 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. "За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 437 сообщений. В сall-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавших оперативного реагирования", — уточняет издание. Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиков. При этом список жертв не опубликован. Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого удорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками. Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале января 2022 г. по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями были задержаны в качестве подозреваемых 780 человек.