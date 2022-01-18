Коронавирус штамма "Омикрон" очень быстро распространяется по планете. Врачи объясняют, что заболеть коронавирусом любого штамма могут также и вакцинированные люди, но течение болезни благодаря прививке будет более легким. Какие симптомы при заражении штаммом "Омикрон" могут появиться у вакцинированных людей, рассказали The Sun. Знать все признаки заболевания очень важно, поскольку это снизит количество передачи вируса случайно. Вакцинированные люди могут болеть коронавирусом в более легкой форме со слабо выраженными симптомами или же — почти без них. Но при этом они могут быть заразны для других людей. Штамм "Омикрон" медики называют более мягким, чем все остальные разновидности заболевания. Риск госпитализации и тяжелых состояний ниже 50-70%. Большинство штаммов коронавируса вызывают кашель, лихорадку и потерю обоняния. Также отмечается еще более 20 специфических симптомов, отмеченных у пациентов. При дельте вакцинированные люди жаловались на насморк, боль в горле, чихание, головные боли и кашель. "Это вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь", — отметили медики. Какие есть симптомы штамма "Омикрон" у привитых Насморк Боль в горле Чхание Головная боль Кашель Тошнота Мышечные боли Диарея Кожная сыпь В редких случаях могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, расстройства. Напомним, ранее мы писали о том, что у Минздрава назвали все симптомы "Омикрона". А также рассказывали о том, что в Украине готовятся к вспышке штамма "Омикрон".