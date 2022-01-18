Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна. За увольнение главы британского правительства выступили несколько членов Консервативной партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. По данным источников, несколько членов Консервативной партии Британии активно выступает за отставку Бориса Джонсона. Его однопартийцы даже разработали план увольнения главы правительства. Он получил название "Операция Рынка" с отсылкой к Кличко собаки, убитой во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого века. Некоторые однопартийцы Джонсона оказывают давление на своих коллег, чтобы они направили в парламент письма с выражением недоверия премьер-министру. В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки главы правительства, будет запущена процедура его увольнения. При этом, отмечают собеседники издания, знакомые с положением дел в британском правительстве, команда премьера приступила к разработке плана по спасению Джонсона от отставки. Напомним, в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения о вечеринке в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020 года. Борис Джонсон признался, что был на Западе и извинился за свое поведение. Полиция отказалась расследовать этот инцидент.