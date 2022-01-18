Американский технологический гигант Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд – это рекорд в игровой индустрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Variety. Сообщается, что данное соглашение станет также рекордным и для Microsoft. Отметим, линейка игр Activision Blizzard включает в себя популярные франшизы Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. В Microsoft отметили, что это соглашение ускорит рост его игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях, а также предоставит основу для игр в метавселенной. С Activision американский гигант станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам после Tencent и Sony. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году Microsoft (заканчивается в июне 2023 года). В дополнение к основному бизнесу по разработке и выпуску игр Activision управляет глобальной киберспортивной сетью, в компании работают около 10 000 сотрудников по всему миру. Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft нашла вредоносный софт, применявшийся при кибератаке на государственные сайты Украины.