США предоставят Украине шесть вертолетов (пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ), которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов поступит в Украину этой весной.

Об этом сообщает Defense blog.

Также говорится, что около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами Афганистана и их судьба остается неизвестной. По информации издания Scramble Magazine, вертолеты использовали во время бегства афганские правительственные лидеры и военнослужащие.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщало, что министерство обороны настаивает на том, чтобы оборудование, которое должны были отправиться в Афганистан (вертолеты Ми-17), отправили в Украину.

Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое вооружение. Решение принято на фоне «угрожающего поведения России».

Как сообщалось ранее, британским транспортным самолетам, которые перевозили вооружение для Украины, пришлось облетать Германию. Германия не разрешила полет в своем воздушном пространстве, поскольку Берлин официально против предоставления Украине оружия. Также сообщалось, что 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL.

