Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки The National Джойс Карам. Сообщается, что Блинкен и Лавров обсудили итоги прошедших на прошлой неделе переговоров о стратегической стабильности. Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивания российской военной мощи у границ Украины. "Госсекретарь подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейским партнерам, включая Украину", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен посетит Украину 19 января и проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также сообщалось, что новые контакты по "гарантиям безопасности" для России могут пройти в ближайшие дни. Отметим, что под этими гарантиями Москва подразумевает отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.