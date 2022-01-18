В Чернобыльском заповеднике заметили красивое краснокнижное парнокопытное животное, вышедшее из заснеженной лесной чащи на просеке, очевидно, в поисках — чем поживиться. Большая самка лося, попавшая в объектив фотокамеры, будто "позирует" для более эффектного кадра. Фото 18 января опубликован на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Лоси европейские проживают на севере Украины, в частности, на территории Чернобыльской зоны отчуждения в заповеднике. Этот вид животных был внесен в Красную книгу страны в 1997 году, учитывая резкое сокращение численности вида. "Лосица: чем не достойна выставки?" — подписаны кадры.

Самка лося в Чернобыльском заповеднике зимой (фото Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018) В комментариях пользователи сети увлекаются величественным животным и признают: похоже, лосиха действительно решила устроить фотосет. Красота какая! Пани Лосица! Ну красавица какая! Красотка! Модель еще и ножку отставила Красота чудесная А какие прекрасные длинные ресницы! Как зимуют лоси В холодное время года, когда нет возможности полакомиться листьями, лоси питаются древесно-кустарниковой растительностью. К основным зимним кормам лосей относятся ива, сосна, осина, рябина, береза, малина, а в оттепели они грызут кору. В сутки взрослый лось съедает: летом около 35 кг корма, а зимой – 12-15 кг; за год – около 7 т. Почти повсюду лоси посещают солонцы; Зимой слизывают соль даже с шоссейных дорог. У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Зимой они питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежании. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и сокращающая теплоотдачу холка. В Чернобыльском заповеднике рассказывают, что лоси способны развивать в беге скорость до 56 км/ч. Кроме того, они хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой более минуты. От хищников обороняются ушибами передних ног. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние; зрение слабое — человека, неподвижно стоящего, он не видит на расстоянии нескольких десятков метров. Ранее сообщалось, что в Чернобыле попала в объектив пара редких пернатых – орланы белохвосты. Добавим, что перед этим в Чернобыльском заповеднике показали животных, которые в заснеженном лесу вышли на поиск пищи.