В Черновцах на улице обнаружили питона. Отмечается, что змею обнаружили уже мертвой. Так, питона нашли на улице Филиппа Орлика, сообщила волонтер и зоозащитница Анна Пелепчук в Facebook. Да, место происшествия прибыли волонтеры и полиция. Однако все боялись взять в руки змею. "Приехал знакомый, разбирающийся в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается", — написала девушка. По ее словам, полиция пытается выяснить, как питон попал на улицу и обнаружил его владельца. Также волонтер надеется, что найдут владельцев, которые не захотели похоронить змею, а просто выбросили на помойку.

В Черновцах на улице нашли настоящего питона (facebook.com/Анна Пелепчук) Как пишет "АСС", в Госпродслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти пресмыкающегося. По словам главного инспектора Госпродслужбы области Анжелы Косован, если выяснится, что животное просто выбросили владельцы, то их ждет ответственность. К тому же питон – экзотическое животное. Поэтому есть определенные правила содержания и сокрытия. Как известно, общая длина питона колеблется от 3 до 12 м, некоторые подчас достигают массы 100 кг. Отметим, что они любят влажные тропические леса. Отлично ползают по деревьям, большинство видов хорошо плавают. Питаются питоны разными позвоночными животными (грызунами, зайцами, ящерицами), обычно не более 10-15 кг, однако иногда добыча бывает значительно больше. Ранее мы сообщали, что во Львове в парке была замечена редкая краснокнижная змея. Также мы писали, что под Ровно змея спряталась в мотоцикле, когда мужчина пошел за грибами.