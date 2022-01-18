В селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области появится современный и комфортный дом для детей, оставшихся без родительской заботы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА. "Продолжаем строительство малых групповых домов для детей-сирот. Таких в разных уголках области построили уже шесть. Сейчас продолжаются работы в Вакулово, Васильковке и Петровке. Это хорошая альтернатива интернатам. Создаем объекты, где наименьшим жителям региона будет комфортно", — прокомментировал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Строители уже обустроили фундамент и перешли к возведению кирпичных стенок, после чего займутся перекрытиями и внутренними работами. Малый групповой дом, возводимый по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", рассчитан на проживание 10 детей. В нем будут комнаты на двоих детей, а также общая гостиная-игровая и кухня-студио. Во дворе разместят игровую и спортивную площадки с тренажерами, брусьями и качелями. Рядом с домом находится школа и здание культуры с кружками, стадион, амбулатория. Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" для школьников создают спорткомплекс со стадионом.