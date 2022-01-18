В Одессе стражи порядка задержали россиянина. Он находился в международном розыске. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области. 48-летний гражданин России был задержан в Одессе. По данным следствия, он незаконно въехал на территорию Украины. В настоящее время эту информацию проверяют. Ранее в США преступник был приговорен к пожизненному заключению. Там его обвинили в денежных махинациях, рэкете, мошенничестве и наркопреступлениях. После того, как суд вынес приговор, полиции выдали ордер на арест. Однако преступник скрывался, поэтому его объявили в международный розыск. Украинские правоохранители сразу сообщили о задержании россиянина компетентными органами Соединенных Штатов Америки. Напомним, 7 декабря в аэропорту Одессы пограничники задержали находившегося в международном розыске иностранца. Его разыскивали за совершение уголовных преступлений.