В комендатуре города Алматы заявили, что 19 января в 00:00 завершаются режим ЧС и комендантский час. При этом в городе сохраняется красный уровень террористической опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA. "Комендатура города Алматы сообщает, 19.01.2022 года в 00:00 в городе завершаются режим ЧС и комендантский час. Однако в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", — говорится в сообщении. Следует отметить, что в рамках антитеррористических мер будет обеспечиваться круглосуточное патрулирование города силами Департамента полиции Алматы, военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Казахстана. Кроме того, в городе продолжают действовать блокпосты. В комендатуре отметили, что "при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение". Также запрещено проведение походов и митингов. Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиков. При этом список жертв не опубликован. Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого удорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками. Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале января 2022 г. по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями были задержаны в качестве подозреваемых 780 человек.