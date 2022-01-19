Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал причину рабочего визита в Украину. По его словам, американский президент Джо Байден просил подтвердить поддержку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. "Почему я прибыл в Киев? В первую очередь, чтобы подтвердить поддержку Украины, которая столкнулась с агрессией России… Президент Байден попросил меня приехать, чтобы подтвердить поддержку. Мы продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы предотвратить серьезную эскалацию", — заявил Блинкен, имея в виду взимание российских войск к украинским границам. Он также отметил, что в ходе визита проинформировал украинскую сторону о переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, которые касаются и Украины. Ранее сообщалось, что Зеленский и Блинкен обсудили военную и экономическую помощь на фоне угрозы вторжения России. Госсекретарь заверил его, что Запад нанесет России непоправимый ущерб, если она решится на агрессию. Сегодня на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве Блинкен заявил, что вторжение России может начаться в очень короткие сроки.