Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самым большим достижением в агрессии России — это сеяние паники и уныния среди украинцев. Глава МИД добавил, что Москву необходимо вынудить отказаться от этих целей дипломатическим путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. "Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе. И расшатывание нас изнутри", — сказал Кулеба. По его словам, Россия в первую очередь стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины. "Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", — добавил глава МИД. Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, а украинская экономика не страдала проблемами безопасности. Напомним, накануне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Энтони Блинкена. Они обсудили военную помощь Украине. Отметим, что сегодня Блинкен провел встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. Он заявил, что вторжение России в Украину может начаться в ближайшее время.