Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым. При этом он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг. "Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта — дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь" , – заявил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал и направил международным партнерам и России 10 шагов по разблокированию мирного процесса урегулирования на Донбассе.