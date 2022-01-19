В Украине с начала 2022 обновили меню для детей в школах и детсадах. При этом в сети пронеслась волна жесткой критики известного кулинара Евгения Клопотенко. Сам же Клопотенко рассказал на YouTube канале ISLND TV, почему украинцы боятся нового школьного меню. Кулинар отметил, что многие родители недовольны новым меню детей, поскольку там есть такие продукты, которых они не ели, и потому боятся, чтобы это пробовали их дети. "Они вот пишут: "Нахра ты этот чабрец туда ввел, что за бред". А на самом деле они говорят: "Я никогда не ел чабрец, он воняет. Я ничего не хочу, хочу просто есть пюре, мне нравится, Не трогай!". Ведь чабрец — это новый мир", — отметил Клопотенко. Он даже обратился к нейробиологу, чтобы узнать, почему люди не едят определенные блюда. Клопотенко выяснил, что люди боятся нового. Они считают, что это их убьет или их дети. Кроме того, многие родители никогда не пробовали карие, куркуму. Их родители тоже этого не ели и не учили их есть, поэтому им кажется это чем-то диким и пугающим. А сейчас родители отправляют детей, как на смерть, потому что не могут контролировать то, что они едят. При этом родителей совсем не волнует, что дети могут есть вредный майонез, который позже скажется на их здоровье, когда их уже не будет в живых. "Моя задача умереть раньше ребенка", — прокомментировал Клопотенко мнения родителей.

Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню (видео: YouTube) Напомним, Клопотенко рассказал, что не разрабатывал меню в детсадах. Мы также писали о том, что в сети активно сравнивают школьное меню в наших столовых и европейских.