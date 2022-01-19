Государственное бюро расследований (ДБР) считает, что обвинение тоже может обжаловать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по так называемому "угольному делу". Бюро считает, что для этого есть все основания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДБР. "Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, которое не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", — говорится в сообщении. В бюро отмечают, что избранием меры пресечения Печерский райсуд констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям. Напомним, сегодня Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, обязав прибывать в суд и прокуратуру по каждому требованию, не выезжать из Киева без разрешения, а также сдать загранпаспорт. После суда он уже заявил, что у него запланированы поездки за границу, поэтому он подаст апелляцию на это решение.