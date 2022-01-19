По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, еще с начала войны с Россией, по плану последней – Украины уже не должно было существовать как государства. В то же время у нашей страны уже есть сильная армия, дипломатия и партнеры. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы на брифинге. "Мы не должны забывать, что эта война, России против Украины, продолжается с 2014 года. По первоначальному плану Российской Федерации, нас уже не должно было существовать как государства, по крайней мере, в том виде в каком Украина продолжает. Не только существовать, но и развиваться ", – отметил Кулеба. В то же время с начала войны с Российской Федерацией Украина стала еще крепче благодаря сильной армии, дипломатическим возможностям и поддержке международного сообщества. "Мы с вами прошли через безумные испытания. Мы прошли через самые трудные моменты нашей истории. Когда ракеты, когда снаряды падали на нашу землю, когда соотечественники погибали, но мы были достаточно сильны, чтобы пережить это, преодолеть и крепко встать на ноги. И сегодня Украина очень крепкая. У нас есть сильная армия, сильная дипломатия и сильные партнеры", — добавил министр.