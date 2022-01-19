19 января утром в Одессе произошло смертельное ДТП с рейсовым пассажирским автобусом марки MAN. Водитель потерял сознание за рулем, потерял управления, машина протаранила несколько автомобилей, снесла дерево и врезалась в здание автосалона.

Как сообщают местные СМИ, в салоне на момент трагедии были пассажиры. Никто из них не пострадал. Людей пересадили в другой автобус, они уехали в Киев, как и планировали.

Водитель, по словам очевидцев, потерял сознание за рулем. Не приходят в сознание и после ДТП, он скончался в карете «скорой» — врачи говорят, от инсульта.

На кадрах, которые опубликовали в сети, видно, что автобус вылетает на встречную полосу движения, таранит Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, выкорчевывает дерево и врезается здание. Водитель Chevrolet госпитализирован.

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