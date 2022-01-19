Сейчас телеканалы и стриминговые платформы снимают множество сериалов, и посмотреть их все просто невозможно, даже с учетом того, что с началом пандемии мы стали больше времени проводить дома. Lite сделал для вас подборку ярких и ожидаемых сериалов 2022 года, на которые стоит обратить свое внимание и добавить в список для просмотра. Миротворец Премьера 13 января Супергеройский сериал "Миротворец" является спин-оффом "Отряда самоубийц". Телешоу в жанре приключенческая комедия расскажет историю персонажа Миротворца. Этот убежденный патриот хочет помочь стране и готов добиваться мира любой ценой, даже если понадобится убивать. Как и в случае с фильмом, сценарий к сериалу написал Джеймс Ганн, а режиссуру эпизодов с ним разделил Брэд Андерсон. Ганн признается, что обращение именно к этому герою послужило поводом сделать более приземленную и спокойную историю, чем "Отряд" и "Сторожевые Галактики", а также поговорить о современных мировых проблемах. Обладатель колец Премьера 2 сентября Сериал будет приквелом хорошо известной истории "Хоббита" и "Властелина колец". Подробностей о нем пока мало. Сюжет развернется за много лет до действия фильмов – в эпоху, когда Саурон только выковал злосчастное кольцо. Нам расскажут о том, как появились могущественные Кольца Всевластия, какова была их судьба и как развертывалось грандиозное сражение за обладание могуществом. Всего планируется пять сезонов. Основой первого сезона будет рассказ о ранних годах рыцаря Арагорна, прежде чем он возглавит Воссоединенное Королевство. Изобретая Анну Премьера 11 февраля Это экранизация реальных приключений аферистки Анны Делви, несколько лет назад убедившей высший мир Нью-Йорка в собственном высоком происхождении. Настоящее имя Делви – Анна Сорокина. Богатая наследница оказывается фейком. Криминальный мини-сериал по реальной истории. Аферистку играет Джулия Гарнер, которая благодаря своей роли в "Озарке" превратилась в одну из самых ярких актрис современности. Светящиеся девушки Премьера: дата пока неизвестна Продюсером фантастического триллера "Светящиеся девушки" стал сам Леонардо ДиКаприо. По сюжету нищий находит машину времени в Чикаго 1930-х годов. Он может путешествовать во времени в будущее, но за это должен убивать "сияющих" девушек, то есть талантливых и ярких. Одна из его жертв, сыгранная Элизабет Мосс, чудом выживает. Она пытается найти своего убийцу любыми методами, даже если ему придется пройти через разные эпохи. В основе сериала — бестселлер "Сияющие" (2013) писательницы из ЮАР Лорен Бьюкес. песочный человек Премьера зима-весна 2022 Долгожданная экранизация серии графических романов Нила Геймана об повелителе снов Морфее (Том Старридж). Будучи одним из бессмертных существ, в 1916 году он попал в тюрьму к колдуну в результате оккультного ритуала и провел там 105 лет. Убежав из плена, с помощью магических артефактов он хочет восстановить свою власть над страной мечтаний, хаос в которой угрожает всему сущему. Актерская компания подобралась сочная: Том Старридж, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Джоэли Ричардсон и Стивен Фрай. Позолоченный век Премьера 24 января Еще один исторический сериал от Джулиана Феллоуза, автора популярного "Аббатства Даунтон". Вынесенный в название позолоченный век – это США в конце 19 века, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом. Сирота без гроша за душой (Луиза Джейкобсон) отправляется в Нью-Йорк на попечение своих богатых тетушек. Она пробует освоиться в высшем обществе. Одна из тетушек на пару с племянницей рвется в элиту, конкурируя с циничным соседским супругом, для которых главный девиз по жизни — "Деньги решают все". Дом дракона Премьера: уточняется "Дом дракона" – еще одна фэнтезийная предыстория, которая ждет нас в 2022 году. Сюжет рассказывает историю, произошедшую за 200 лет до начала событий "Игры престолов" и являющаяся экранизацией романа Джорджа Р.Р. Мартина "Пламя и кровь". В центре сюжета окажутся герои дома Таргариенов. После смерти короля Визериса Таргариена (Падди Консидайн) в битве за право на Железный трон сцепились его наследники, среди которых был его младший брат Дэймон (Мэтт Смит), дочь Рейнира (Эмма Д'Арси) и ее сводный брат Эйгон. Все это привело к междоусобию и гражданской войне под названием "Танец драконов". Лунный рыцарь Премьера летом 2022 Сериал о приключениях бывшего морпеха Марка Спектора (Оскар Айзек) совершил Джереми Слейтер – шоураннер "Академии Амбрелла", где супергерои представали в виде дисфункциональной семьи. А вот Спектор, он же лунный рыцарь, страдает диссоциативным расстройством. В его расколотом сознании существует сразу несколько личностей, среди которых египетский бог Хонсу, карающий преступников, — он-то и втягивает Спектора в войну богов. Кабинет редкостей/10 часов после полуночи Премьера весной 2022 Испанский мастер фэнтези и триллеров Гильермо дель Торо представит мини-сериал антологию по своим сюжетам. Серии в нем не будут соединены меж собой. Каждая серия представит законченную хоррор-историю. Возможно, в этом шоу Гильермо дель Торо покажет нам экранизацию историй Лавкрафта и Александра Дюма. Главную роль исполнит Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах "Гарри Поттер". Ранее мы сообщали, что актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на свидание с коллегой по сериалу Эйфория. Также мы писали о трансформации образа Ру Беннет, главной героини шоу Euphoria в исполнении Зендеи. Как девушка из проблемного наркозависимого подростка постепенно превращается в стильную вещицу?