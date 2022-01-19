Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина. Он подчеркнул, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии. "Я не могу прочесть мнения президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем… Россия пытается свое влияние наложить на соседей", — заявил Блинкен. По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов. "На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатическую, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь — конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", — заявил госсекретарь США. Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем. Кроме того, ранее Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку взимание российских войск у границ происходит быстрыми темпами.