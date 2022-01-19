Послезавтра, 21 января, в Женеве состоится встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена. После нее последний планирует проконсультироваться с Украиной. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена на брифинге. "За последние несколько недель мы провели более сотни дипломатических консультаций, чтобы мы все выступали одним фронтом. Мы предпочитаем дипломатическое решение. Поэтому я еду в Берлин, чтобы проконсультироваться с партнерами", — заявил Блинкен.

Уже в эту пятницу Блинкен встретится с Лавровым, чтобы поднять вопрос, обсуждаемый сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским и Кулебой.

"Я также встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня. После этого мы также проведем консультации с украинскими партнерами и обсудим следующие шаги", — добавил Блинкен. Напомним, РБК-Украина писала, что 21 января после визита в Украину и Германию Блинкен проведет переговоры с Лавровым в Женеве.