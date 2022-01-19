Нерабочие трубы завода имени Карла Либкнехта в Днепре стали уникальным арт-объектом. Проект всемирно известной компании из Днепра Expolight победил во всемирном конкурсе светового дизайна LIT Lightning Design Awards 2021. Об этом пишет РБК-Украина.STYLER . Dnipro Light Flowers – географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, работающая как единая система. С помощью световых пикселей и супермощных лазеров бывшие заводские трубы создают незабываемый светомузыкальный фейерверк. Как сообщалось, в Днепре открылась арт-инсталляция, объединяющая ассоциирующиеся с городом звуки и скульптуру. Скульптура в Днепре объединяет большой набор звуков, начиная от плеска волн Днепра, заканчивая звуком работающего холодильника "Днепр".