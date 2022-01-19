Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского. "Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", — отметил он. Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам. "Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить жесткую поддержку перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", — добавил он. Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году. Сегодня в МИД России заявили, что в части их требований по "гарантиям безопасности" по НАТО российской стороне хватит юридических обязательств США о том, что они не будут голосовать за вступление Украины в альянс.