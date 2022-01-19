В четверг, 20 января, в Киеве отменяется курсирование ряда рейсов городской электрички. Это по техническим причинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса" в Telegram. Да, отменены следующие рейсы: 20.01.22 (утро): №7307 (06:03) от ст. Дарница №7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский №7315 (07:51) от ст. Дарница №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский 20.01.22 (вечер): №7416 (16:18) от ст. Борщаговская №7423 (17:11) от ст. Дарница №7424 (17:55) от ст. Борщаговская №7431 (19:01) от ст. Дарница В "Киевпасстрансе" извинились перед пассажирами за временные неудобства. Напомним, в Киеве 17, 18 и 19 января были отменены некоторые рейсы городской электрички. Это объяснили техническими причинами.