Вскоре украинские телезрители увидят новый сериал "Водная полиция". Это первый подобный проект, снятый в нашей стране. Когда именно состоится премьера экшена, каких актеров мы увидим на экране – читайте в нашем материале ниже. О чем сериал и когда его премьера Премьера 44-серийного сериала "Водная полиция" состоится 31 января на канале "Украина". Наблюдать за работой героев "Водной полиции" телезрители смогут в будни, с понедельника по четверг: в 17:00 – новые серии, в 14:30 – повтор.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина") В центре рассказа картины – особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершаемых на воде или возле нее.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина") Создатели сериала максимально задействовали водное пространство во время съемок. А работа над подводными сценами стала большим вызовом для режиссера и операторов, потому что всем пришлось находиться под водой – в аквалангах и дайверских костюмах. Но кроме съемок на воде зрителей ждет много динамичных сцен на суше, во время которых будут погони, стрельба, потасовки…

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина") В главных ролях сыграли Артур Шурипа, Роман Муленко, Мила Рымарь, Катя Скрипко, Александр Форманчук, Евгений Синчуков, Александр Мавриц, Марго Баласанян и другие.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина") Ранее мы писали, что в Украине вышла комедия "Любовь и блоггеры" со звездами кино и соцсетей.