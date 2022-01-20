Алексей Арестович попал в базу «Миротворца» как «профессиональный провокатор».

Об этом говорится на сайте «Миротворца».

«Миротворец» утверждает, что Арестович участвовал «в актах гуманитарной агрессии против Украины». Там также говорится, что Арестович сознательно участвовал в мероприятиях, которые подрывают обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины, и дискредитации государственных органов власти и управления.

Напомним, 17 января Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента. Также политик покидает пост спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. При этом официальной информации на этот счет нет.