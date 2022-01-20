США предостерегают Россию от вторжения в Украину, отмечая, что Кремль заплатит высокую цену. Однако у Путина говорят, что это только способствует напряженности.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Заявления с угрозами в адрес России и предупреждения, что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного до высшего уровня, до главы государства. Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум. Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали, не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что они фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, подобные заявления только дестабилизируют ситуацию в Украине:

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства».

Добавим, накануне президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия, в частности, российские банки не смогут проводить операции с долларами:

«Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами».

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России.

Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения — предоставить/продать необходимое оружие и военное оборудование.

В TikTok массово появляются видео не только о переброске военной техники, но и российских военных к границам с Украиной.