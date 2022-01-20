Бывший Папа Римский Бенедикт XVI обвинен в преступном бездействии в конце 1970-х и начале 1980-х годов по факту сексуального насилия над детьми. Юридическое бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) считает, что он знал о таких случаях, но ничего не делал, когда возглавлял Мюнхенскую архиепархию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Сообщается, что юридическое бюро провело расследование по просьбе самой архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. По его итогам, Бенедикт XVI был разоблачен как минимум в четырех таких случаях бездействия, когда он знал о сексуальном насилии со стороны представителей церкви. "В общем, в четырех случаях мы пришли к выводу, что тогдашнему архиепископу, кардиналу Йозефу Ратцингеру (мирское имя Бенедикта XVI, — ред.) можно предъявить бездействие по поводу сексуального насилия. Два этих случая касаются начавшихся во время его службы насильственных преступлений, по которым были вынесены государственные вердикты", – отметил один из авторов доклада Мартин Пуш. Также расследование установило, что бездействие Ратцингера позволяло насильникам и дальше выполнять пастырские обязанности. Церковь не принимала официальных дисциплинарных мер в отношении этих священнослужителей, а также не оказала помощь жертвам насилия. Сам Бенедикт XVI все обвинения отвергает. Отчет WSW выявил не менее 497 случаев насилия в Мюнхенской архиепархии в период с 1945 по 2019 год преимущественно в отношении несовершеннолетних мальчиков. Напомнив, Бенедикт XVI сложил с себя полномочия Папы Римского в феврале 2013 года, объяснив свое решение преклонным возрастом. В последний раз Папа Римский отрекался от престола еще в XV веке. До этого жертвы сексуального насилия призвали Международный уголовный суд провести расследование по католической церкви.