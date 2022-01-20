Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения — предоставить/продать необходимое оружие и военное оборудование.

Об этом в интервью Hospodarske noviny сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, в правительственной коалиции есть консенсус: «Чехия исторически, политически и союзнически — на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь».

«Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают», — заявила Чернохова.

Вместе с тем, по ее словам, Киев должен очертить перечень необходимого ему вооружения и оборудования, а Прага должна будет согласовать поставки оружия со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

