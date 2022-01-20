Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Эстония увеличит свои оборонные расходы на 380 млн. евро в связи с ситуацией, которая сложилась в Европе. Средства будут направлены на усиление обороноспособности страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас в Твиттере. "В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе, Эстония выделит дополнительно 380 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства дополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", – заявила Каллас . Напомним, парламентарии Эстонии на заседании 18 января приняли заявление в поддержку территориальной целостности Украины. В документе также осуждается злость России. Парламентарии решительно осудили агрессию России против Украины, подтвердив свои позиции с 2014 и 2018 годов, что осуждает деятельность РФ по отношению к Украине и оккупацию Крыма.