Киевский городской совет обратился к Верховной рады, президенту Украины и Офису Генпрокурора о недопущении политического давления на оппозиционных политиков и местном самоуправлении. Политические преследования раскалывают страну, повышают нестабильность и подвергают угрозе независимость Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение, принятое на сессии Киевсовета 20 января. "Политические преследования – это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, значит ставить под угрозу суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования – это короткий путь узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, президенту Украины и Офису Генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества, требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем стать в защиту интересов украинского государства и наших граждан", — говорится в обращении Киевсовета. Столичные депутаты отмечают, что сила закона в Украине сегодня проигрывает закону силы. Об этом свидетельствуют и давление центральной власти на Порошенко, и бесконечные обыски правоохранителей в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, и попытки наспех в нарушение законодательства принять в парламенте неконституционный Закон о столице. "Использование центральной властью админресурса, преследования, обыски, суды и давление против политических оппонентов только раскалывают страну изнутри. Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должна быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим – это демократия. Преследование за это право – диктатура", — подчеркивается в заявлении. Киевсовет выражает уверенность, что сегодня приоритетом для власти и оппозиции должно стать единство вокруг защиты интересов и границ государства. Призываем бороться не друг против друга, а за Украину, подчеркивают киевские депутаты. Как сообщалось, во время очередного обыска правоохранителей в КГГА прокуратура пыталась получить доступ к уникальному архиву технической документации о недвижимом имуществе Киева. Этот архив интересует не только тех, кто стремится заработать на этой информации, но и спецслужбы недружественных государств.