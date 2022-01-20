Комитет финансовой и налоговой политики Верховной рады поддержал за основу законопроект об экономическом паспорте украинца. Депутаты рассмотрят документ в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Комитета. Законопроект об экономическом паспорте украинца поддержали 17 депутатов. Голосовали против или воздержались – 4 народных избранника. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Рады. Напомним, законопроект об экономическом паспорте украинца в Раду в начале декабря прошлого года внес президент Украины Владимир Зеленский. Подробно о том, что такое экономический паспорт украинца и как он будет работать – в материале РБК-Украина.