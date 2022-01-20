Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не должна дать ни малейшего шанса президенту РФ Владимиру Путину играть в небольшие операции по вторжению в Украину. Таким образом, Кулеба ответил на заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. "Говоря о незначительных и полных вторжениях или полном вторжении, нельзя быть наполовину агрессивным. Вы либо агрессивны, либо не агрессивны. Мы не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией или небольшими операциями вторжения. Эта агрессия была с 2014 года. ", – заявил Кулеба. Он также добавил, что, по его мнению, Байден искренне заинтересован в помощи и сотрудничестве с Украиной. "Мы в Украине не сомневаемся, что президент Байден привержен Украине", — заявил Кулеба. Отметим, вчера на пресс-конференции, посвященной первому году пребывания в должности президента США, Байден сказал, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется в Украину. "Это зависит от того, что он делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", — заявил он. Напомним, вчера Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. При этом он не исключил, что Путин готовит вторжение в Украину.