19 января и по состоянию на 7 часов утра 20 января на Донбассе вооруженные формирования России не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

«За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Обстрелы не фиксируются с 18 января.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым. При этом он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.

Он также добавил, что еще с начала войны с Россией, по плану последней – Украины уже не должно было существовать как государства.