Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что после прохождения пика осенью 2021 инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление усилилось. В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году.

Рост ВВП несколько ускорится – до 3,4% в 2022 году, но более быстрое восстановление экономики будет ограничивать дорогостоящие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.

Яйца медленно, но уверено становятся деликатесом, ведь их цена уже достигла в среднем 45 гривен (десяток). За последний год цены выросли на 11,5%.

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.