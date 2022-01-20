Американская модель Хейли Бибер еще в сентябре 2021 стала лицом рекламной кампании и люксового обувного бренда Jimmy Choo. В новом весеннем кампейне, стартовавшем 19 января, жена Джастина Бибера показала результаты второй коллаборации с именитой маркой. Рекламное промо-видео опубликовано на официальной странице бренда в Instagram. Новая коллекция Jimmy Choo изобилует красками, при этом лаконичные формы и элегантность остаются на месте. Хейли демонстрирует в кадре сумки, очки и обувь бренда. Да, она появляется в кожаном мини телесного цвета с сумкой-параллелепипедом в руках, на ногах – мягкие полусапожки нежно-миндального оттенка. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) Что касается сумок, то здесь есть из чего выбрать: пурпурный миниатюрный клатч, терракотовый и молочный вместительные шопперы, аккуратная классическая сумка-прямоугольник на лаконичной ручке-цепочке. Обувь также изобилует разнообразием моделей и цветов – неоновые мюли с ремешком с сияющими камнями, сетчатые сапоги, больше напоминающие берцы на шнуровке, яркие легкие кроссовки для жарких дней, босоножки с шелковым платком вместо завязок вокруг лодыжки. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jimmy Choo (@jimmychoo) Автором рекламного кампейна стал фотограф Пьер-Анже Карлотти, снимавший Хейли для ее дебютной коллаборации с Jimmy Choo осенью прошлого года. Напомним, что ранее Джастин Бибер с женой Хейли покорили стильный выход в свет в total black-образах.