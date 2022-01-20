Решение по льготным ценам на газ привело к тому, что право на льготы получили экспортно-ориентированные предприятия аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Сергея Лямца. "С продажей льготного газа произошел курьез. Право купить льготный газ могут получить производители молока, хлеба, подсолнечного масла, яиц, курятины, муки. Зато в нем оказались украинские олигархи, которые гонят продукцию на экспорт, а не в торговую сеть Украины. Всего у В списке МинАПК более 6 тыс. компаний, и туда попали экспортеры агропродукции компании Кернела, МХП Косюка, производители премиальных булочек для АЗС "ОККО" Антонова", — пишет журналист. Также в список попали более 500 предприятий с оккупированных территорий. По информации Лямца, правительству удалось вынудить частные добывающие компании продавать газ аграрным олигархам угрозами повысить ренту. "И бизнес согласился. Ну как согласился? – у него не было выбора. В правительстве им угрожали поднятием ренты на добычу, а это ломало бы все бизнес-процессы по добыче газа", – пояснил Лямец. Напомним, 30 декабря Кабмин одобрил постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингами и компаниями-производителями хлебопродуктов, молочной продукции и прочего. Позже Минагрополитики обнародовало список компаний, имеющих право на льготный газ. В список из 6 тыс. компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны. Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд. м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.