СБУ разоблачила членов «Луганского округа донских казаков», которые участвовали в боевых действиях против сил АТО.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлены личности 13 предводителей и активных участников так называемого «Луганского округа донских казаков», воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. По материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

«Они сопровождали так называемые «гуманитарные» грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территории региона. Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, в частности, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски», — говорится в сообщении силовиков.

В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.



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